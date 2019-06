iPhone 11 : Apple pourrait renoncer au port Lightning et opter pour l’USB-C

Une question revient assez souvent parmi les utilisateurs d’iPhone, et ce depuis plusieurs années : la marque à la pomme se décidera-t-elle enfin à abandonner le Lightning pour adopter le traditionnel port USB-C sur ses iPhone ? Si l’on se fiait aux bruits de couloirs, cela aurait déjà dû être le cas depuis les modèles précédents. Pourtant, aucune évolution dans ce sens.

Mais de nouvelles informations pourraient changer la donne. L’on apprend que l’iPhone 11 ne sera peut-être pas équipé de son connecteur habituel. Info ou intox ?

L’arrivée de l’USB-C sur les iPhone ?

Comme à l’accoutumée, c’est surtout sur les réseaux sociaux que l’on apprend les derniers « potins » concernant les grands fabricants comme Apple. Sur Twitter, un certain Raphaël Mouton, ayant eu la chance de prendre en main la version bêta d’iOS 13 explique en quelques lignes ses premières impressions. Un changement en particulier l’a marqué : le design sur l’affichage de son iPhone a changé. En effet, jusqu’à la version iOS 12, l’on pouvait voir, dans le mode restauration, une icône d’iTunes ainsi que le port Lightning reconnaissable entre mille.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d’iTunes sur l’écran de restauration, de l’USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O — Raphaël Mouton (@Raf___m) 7 juin 2019

Dans l’image partagée par l’utilisateur, on remarque que dans cette version bêta d’iOS 13, le design a été légèrement modifié. Avec la fin d’iTunes, il est tout à fait normal que la marque à la pomme ait définitivement supprimé le logo de l’application. Mais qu’en est-il du connecteur habituel ? Pour les utilisateurs d’iPhone, vous saurez tout de suite que le Lightning n’est plus présent et qu’il laisse place à un port qui a tout l’air d’un USB-C.

Pour rappel, plusieurs appareils de la marque à la pomme se sont déjà tournés vers les connecteurs USB-C. Ne citons par exemple que le dernier iPad Pro d’Apple ou encore certains MacBook. Toutefois, les iPhone n’ont jamais succombé à cette nouveauté.

Apple n’a pas encore réagi face à ce tweet. Il faudra attendre l’annonce officielle pour confirmer cette nouvelle ou pas.

