Une IA d’Adobe peut détecter les visages photoshopés

Photoshop est presque devenu un passage obligé pour les grands magazines et la plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, depuis quelques années, même le grand public est tenté de passer par ce logiciel de retouche d’image pour corriger les petites imperfections et apporter des modifications ici et là. La place de ces retouches est devenue si importante qu’il est parfois presque impossible de faire la différence entre les photos « naturelles » et les photos « photoshopées ». Adobe veut, désormais, vous aider à faire la distinction.

Adobe veut arrêter les fausses informations par Photoshop

Comprenant ô combien les retouches sous Photoshop peuvent induire en erreur, Adobe vient d’annoncer l’arrivée d’un fonctionnement inverse. En collaboration avec des scientifiques d’une université américaine, les équipes d’Adobe permettent aux utilisateurs de détecter les clichés et les visages qui ont été retouchés par le biais de leur logiciel.

Mais dans quel but ? S’il est bien tentant de passer par cette petite innovation pour repérer les « fake » de votre liste d’amis, vous serez peut être un peu déçu d’apprendre que ce logiciel ne serait pas un produit commercialisé. Et pour cause, Adobe n’a qu’un seul objectif : « s’engager activement contre la diffusion de fausses informations ».

99 % de réussite

Lors de la phase test de son nouveau produit, Adobe a demandé à un groupe de personnes de tenter d’identifier si les clichés sont retouchés ou pas. Résultat : 53 % de réussite. Lorsque l’IA d’Adobe a pris le relais, elle a réussi à donner 99 % de bonnes réponses.

Mais l’IA ne se limite pas seulement à la détection des clichés retouchés. Elle sera également capable de retrouver l’image d’origine.

