Google arrête la production de tablettes : Apple seul maître sur le marché

Une rumeur rapidement confirmée. Ce jeudi 20 juin, le site américain Computerworld annonçait que Google laissait tomber la production de tablettes pour se concentrer sur les Chromebook, sa gamme d’ordinateurs portables. puis ce fut au tour de Rick Osterloh, vice-président de Google, de publier un tweet pour confirmer l’information.

Ainsi, à peine six mois après commercialisé sa Pixel Slate, Google a décidé de ne pas réitérer l’expérience, laissant la primeure du marché des tablettes à ses concurrents : Microsoft et surtout Apple, toujours maître incontesté dans le domaine.

Le tweet de Rick Osterloh est cependant porteur d’apaisement puisque Google garde un pied dans le monde des tablettes. Son écosystème Android continuera de fonctionner sur les supports concurrents. Extrait du gazouillis du vice-président de Google : «C’est vrai… L’équipe HARDWARE de Google se concentrera à l’avenir exclusivement sur la construction d’ordinateurs portables, mais les équipes Android et Chrome s’engagent à 100% à travailler avec nos partenaires sur le long term.»

Hey, it’s true…Google’s HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)

— Rick Osterloh (@rosterloh) 20 juin 2019