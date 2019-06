Huawei pourrait rembourser votre smartphone en l’absence de Google et Facebook

On s’y attendait : la sanction américaine qui pèse sur Huawei a des répercussions importantes sur les ventes de smartphones de la marque. Les baisses commencent déjà à se faire sentir en Europe et dans quelques pays d’Asie. Si l’on se réfère aux prévisions récentes de la firme, les ventes peuvent atteindre une chute de 60 % cette année dans les quatre coins du monde (sauf en Chine, bien évidemment).

C’est pourquoi le géant chinois a décidé de mettre en place une garantie spéciale, prévue seulement pour les utilisateurs aux Philippines pour le moment. Celle-ci prévoit de rembourser aux utilisateurs leur smartphone si Google et Facebook ne fonctionnent pas. Ce deal est assez osé et on ne sait pas si la stratégie sera proposée pour d’autres pays un jour.

Le remboursement, un pari pas si risqué pour Huawei

Google a été le premier à rendre les choses compliquées pour Huawei en lui fermant les portes sur les mises à jour Android. Et dernièrement, Facebook a empêché également l’entreprise de préinstaller ses applications sur ses nouveaux smartphones à la fin du sursis de 90 jours.

Mais cela ne signifie pas que les applications ne pourront pas fonctionner sur les smartphones de la marque. Les utilisateurs devront les installer manuellement et passer par d’autres plateformes. Une information que certains utilisateurs n’ont pas comprise, d’où cette nouvelle garantie.

