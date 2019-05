Huawei privé de Google : quelles conséquences pour vos smartphones ?

Une guerre froide d’un nouveau genre. En accord avec la politique protectionniste de son pays, Google a retiré ce lundi au fabricant de smartphones chinois Huawei et sa sous-marque Honor la licence de son système d’exploitation Android.

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, une guerre commerciale et technologique fait rage entre Washington et Pékin. Conséquence directe du conflit larvé, depuis le 15 mai, un décret interdit aux entreprises américaines de partager leurs technologies avec des sociétés étrangères considérées comme étant «à risque».

Et qui dit Google, dit Android. Huawei pourrait ainsi se retrouver dans l’incapacité de faire tourner ses appareils avec un système d’exploitation stable. Outre celles de Google, d’autres applications issues d’entreprises américaines comme Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et autres ne seront plus accessibles. Rappelons que ces sociétés, comme Google, sont basées aux États-Unis et n’ont donc plus le droit de figurer dans le catalogue Huawei.

Un post sur le compte Twitter d’Android permet de mettre un peu d’eau dans un vin déjà bien frelaté. Il informe les consommateurs que les smartphones déjà sur le marché estampillés Huawei et Honor continueront de pouvoir faire tourner Google Play et Play Protect.

For Huawei users’ questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov’t requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) 20 mai 2019