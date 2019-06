Gmail se pare d’un mode sombre

C’est officiel : Gmail sur Android profitera d’un mode sombre. Si pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité est encore incomplète, elle commence déjà à être déployée, petit à petit, chez les premiers utilisateurs. Bonne nouvelle donc, car désormais la fameuse interface blanche ne sera plus le seul choix de design.

Repéré sur la dernière version du client

C’est le site Android Police qui a découvert cette nouveauté sur la dernière version disponible du client de Gmail. Mais pour le moment, seuls quelques utilisateurs pourront en profiter. De plus, selon les dernières informations obtenues ce mode sombre de Gmail n’est pas encore bien au point et est donc encore incomplet.

Son fonctionnement se limite pour le moment à l’onglet « Paramètres de l’application ». Et force est de constater que ce n’est pas dans cette partie que les utilisateurs passent le plus de temps. L’on peut également penser qu’il ne s’agit encore que d’une phase test, car l’option qui permet d’activer et désactiver le mode sombre, connu également sous le nom de dark mode, n’est pas encore proposée dans le menu. Pour ceux qui ont donc la chance de pouvoir avoir un aperçu de ce mode, l’interface passe du noir au blanc de manière aléatoire.

Le mode sombre : ce n’est pas pour demain sur Gmail

Google a également déjà déployé le dark mode sur la plupart de ses applications : Téléphone, Contacts, Photos, Agenda, Calculatrice, Chrome. Il est donc tout à fait normal que la prochaine étape de déploiement soit sur l’application de messagerie.

Mais avec les quelques problèmes techniques à régler, ce n’est pas encre demain ou dans quelques jours que le mode sombre soit 100 % fonctionnel et stable pour l’application Gmail. Mais cet aperçu donne d’ores et déjà une lueur d’espoir quant à son déploiement futur. Selon les estimations, le véritable mode sombre pour Gmail devrait arriver en août 2019 avec l’Android 10 Q.

