Les emails interactifs arrivent sur Gmail

15 ans.

15 ans déjà que Gmail a vu le jour. Et durant ces quinze années de bons et loyaux services, étonnamment peu de changements ont été notés sur la plateforme courriel de Google.

Patience, comme l’a annoncé le géant américain sur son blog, une évolution majeure est en passe d’arriver sur vos écrans. En collaboration avec la technologie AMP, les e-mails Gmail seront désormais plus dynamiques et plus interactifs. En plus du changement de look que cette nouveauté va apporter, c’est également le gage de plus de rapidité et d’efficacité.

Une collaboration programmée depuis quelques mois

L’intégration de AMP dans Gmail n’est pas une grande surprise. Google avait déjà annoncé cette nouveauté il y a un an. Pour rappel, AMP ou Accelereted Mobile Pages est une plateforme open source dont l’objectif principal est de permettre aux pages internet sur les terminaux mobiles d’avoir un rendu plus rapide. Une fois que AMP sera présente sur Gmail, les interactions des utilisateurs seront plus simples et plus rapides.

Ils auront par exemple la possibilité d’accéder à des galeries d’images, remplir des formulaires, valider l’abonnement à un site, valider ses achats au sein d’un site d’e-commerce sans pour autant devoir se rediriger vers la page web source. Désormais il sera possible de réaliser toutes ces tâches à partir de sa messagerie.

Booking.com, Doodle et Pinterest disent oui !

Pour que cette interactivité fonctionne correctement, il est important que le service qui envoie les e-mails supporte l’AMP. Pour le moment, les premiers ayant fait l’effort d’adopter leur contenu à cette nouvelle solution sont Booking.com, Doodle et Pinterest. La liste va certainement s’accroître rapidement, car une dizaine d’entreprises sont sur le point de se convertir à cette nouvelle approche interactive. Des créateurs d’outils d’emailing ont également annoncé, récemment, le support d’AMP.

Quand pourra-t-on en profiter ?

Pour le moment, seuls les titulaires d’un abonnement G Suite utilisant Gmail sur ordinateur peuvent en profiter … dans la version béta. Il faut donc patienter un peu avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails interactifs. De plus, les phases de test peuvent durer des années chez Google.

Mais comme disait La Fontaine, « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».