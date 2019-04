Gmail : Smart Compose, planification de mail, la liste des nouvelles fonctionnalités

15 ans, ça se fête.

Et pour les 15 ans de sa messagerie Gmail, Google a décidé de lui offrir un ravalement de façade, avec quelques nouveautés qui arriveront très prochainement. Voici un bref aperçu des nouvelles options dont vous pourrez bientôt profiter.

Smart Compose

Smart Compose, comme son nom l’indique, rend vos e-mails plus «intelligents». Il mémorise en effet vos habitudes d’expression, en les proposant en priorité.

L’on avait déjà entendu parler de cette fonctionnalité en 2018. Il s’agit d’un composant qui permet à la messagerie de prédire le texte d’un e-mail. Ainsi, il n’est plus nécessaire de taper des e-mails dans le genre : « Bonjour, j’accuse bonne réception de cette nouvelle commande », car il suffit de taper le début de la phrase pour que Gmail se charge du reste. S’il est déjà disponible en anglais pour les utilisateurs du Pixel 3, Google annonce l’arrivée de cette option sur Android et iOS, en français et en anglais.

Planification de mail

La planification de mail vous permettra… de planifier l’envoi de vos messages. Vous pouvez par exemple caler la date d’envoi à l’heure où votre interlocuteur arrivera au bureau. Si vous avez peur d’oublier un évènement spécial (comme souhaiter un heureux anniversaire à un collaborateur ou confirmer votre présence pour une formation par exemple), vous pouvez rédiger l’e-mail au moment où vous vous en souvenez et programmer l’envoi pour le jour J.

Dynamics mail

Une messagerie interactive ? C’est la promesse qu’a faite Google depuis le début de l’année. Et le géant américain confirme . Ainsi, dans quelque temps, il ne serait plus nécessaire d’aller sur un autre site pour la recherche d’hôtel ou encore pour le remplissage d’un formulaire sur Doodle car plusieurs sites (Google Docs, Pinterest, OYO Rooms, Doodle) seront intégrés directement à la messagerie grâce à une nouvelle fonctionnalité : le Dynamic Mails.

Bienvenue dans la messagerie du futur.