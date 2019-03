Le prochain Google Pixel pourrait être un smartphone pliable

Un nouveau venu dans la famille des smartphones pliables?

Il semblerait que oui. Les fabricants de téléphone n’en finissent pas de nous réserver des surprises dans le domaine. Existent déjà sur le marché le Galaxy Fold de Samsung, le Mate X de Huawei, et nous savons que Motorola travaille sur un RAZR pliable à la manière d’une coque. Mais un dépôt de brevet de Google, découvert par Patently Mobile et annoncé en décembre par le très informé blogueur Eldar Murtazin, décrit un dispositif électronique qui se plie vers l’intérieur avec un seul pli et un mince rayon au milieu.

Apparemment donc, Google rejoindra bientôt la guerre des smartphones pliables avec son nouveau projet. Et si Samsung et Huawei ont donné le coup d’envoi avec, respectivement, le Galaxy Fold et le Mate X, au MWC de cette année, le reste des constructeurs est sur le point de suivre la tendance. Bien entendu, Google ne veut pas être en retard, et c’est avec sa marque Pixel que la firme de Mountain View entend investir ce segment du marché.

Le brevet en question révèle un smartphone apparemment très similaire au concept RAZR de Motorola. L’appareil partage d’ailleurs quelques similitudes avec le Galaxy Fold, d’autant que le brevet décrit un espace étroit entre les deux moitiés de l’affichage, ce qui est fondamentalement une exigence de la technologie.

Il faut savoir que depuis le premier smartphone de la série Pixel, Google s’est toujours efforcé de concevoir un matériel en phase avec les exigences du software Android pour maximiser sa rentabilité. Les inconditionnels de la marque bénéficieront donc de la fiabilité de l’assistance et des mises à jour du système d’exploitation. Mais qu’en est-il de ce nouveau projet en gestation ? Quelle raison conduit Google à lancer un smartphone pliable ?

Vu l’engouement des marques, les smartphones pliables semblent représenter le futur de l’industrie des téléphones. Et le géant des moteurs de recherche ne veut pas être en retrait dans cette technologie qui séduit de plus en plus d’utilisateurs. Le lancement d’un Pixel pliable serait le moyen idéal d’adapter en permanence l’expérience Google à la nouvelle technologie. Android Q nous montre d’ailleurs déjà comment la société envisage l’expérience logicielle du smartphone pliable.

On a hâte de voir ce que ça donnera !