Android Q: ce que l’on sait déjà

Enfin des informations concernant la nouvelle version d’Android!

Android 9.0 Pie est encore en déploiement sur certains mobiles compatibles en ce moment, mais cela n’empêche pas Google de travailler déjà sur son successeur. Aucun nom officiel n’a pour le moment été évoqué; on se contentera donc de l’appeler par son nom de code: Android Q. À noter que l’annonce de ce nouvel OS ne devrait plus tarder, mais en attendant, les rumeurs et fuites à son sujet continuent de se multiplier sur Internet, l’occasion pour nous de faire le point sur les éléments déjà connus.

Quelques nouveautés au niveau du thème

Qui dit changement de version dit changement d’interface! Pour Android Q, Google se servirait d’un système de thème plus poussé. Le but serait de permettre aux utilisateurs de pouvoir personnaliser divers éléments de l’interface afin qu’elle puisse mieux correspondre à leurs goûts. Pour ce faire, quelques nouveautés seraient ainsi apportées, comme une police d’écriture différente, des icônes carrées et aussi de nouvelles palettes de couleurs. Pas vraiment l’info la plus croustillante sur le futur OS Android!

Une meilleure prise en charge des nouvelles technologies

Android Q se démarquera aussi de ses prédécesseurs par le support des technologies modernes. En fouillant dans la version du nouvel OS qui a fuité, XDA-Developers a récemment découvert des lignes de code relatant la présence d’une reconnaissance faciale 3D. C’est la technologie de déverrouillage utilisée par la plupart des smartphones très haut de gamme de nos jours. C’est la même qu’on retrouve sur la technologie Face ID des iPhone X, iPhone XS et iPhone XR. Le Huawei Mate 20 Pro en est aussi déjà doté, bien qu’Android Pie ne le supporte pas encore officiellement. Avec la prise en charge de ce dispositif, Android Q pourra mieux s’intégrer avec les smartphones qui sont déjà équipés de la technologie et sans doute être déployé sur une majorité de smartphones compatibles.

Sinon, le prochain système d’exploitation mobile de Google prendrait aussi en charge la 5G. C’est tout sauf une surprise! En effet, 2019 sera l’année du smartphone pliable, comme en ont déjà présenté Royole et Xiaomi, mais aussi et surtout de la 5G. La plupart des smartphones présentés cette année devraient logiquement être compatibles avec ce réseau nouvelle génération, à condition que les opérateurs mobiles mettent à jour leurs parcs d’antennes. Toujours dans le domaine de la connectivité sans fil, on murmure également qu’Android Q sera compatible avec la dernière norme de sécurité du Wi-Fi, le WPA3. Bien évidemment, aucune de ces informations n’est encore officielle, mais il est fort probable qu’elles se confirment dans la mesure où Android Q équipera la couche logicielle principale de tous les futurs smartphones au petit robot vert.

Des options pour améliorer la protection de la vie privée

Enfin, avec son prochain OS mobile, la firme de Mountain View pourrait aller plus loin dans son combat pour la protection de la vie privée, à l’instar des travaux de Microsoft Bali. En effet, Android Q pourrait intégrer des fonctions et options qui vont dans ce sens. On parle par exemple de la présence d’une nouvelle icône qui servira à avertir l’utilisateur quand une application utilise des fonctions telles que le microphone ou la localisation. Un système de contrôle d’accès au presse-papier devrait aussi être au rendez-vous. Avec le nouvel OS, les applications ne pourront plus ainsi accéder librement aux données contenues dans le presse-papier. En théorie, c’est intéressant; reste à voir en pratique comment ces fonctions compléteront la liste des applications qui occupent déjà ce segment!

Une chose est sûre: on a bien hâte d’en savoir plus au sujet d’Android Q et de pouvoir l’utiliser!