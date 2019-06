Minecraft se met à la mode Toy Story

Toy Story 4 sort cette semaine, et pour fêter l’événement, les développeurs de Mojang ont décidé d’intégrer les personnages et décors du film à leur jeu Minecraft. Woody et Buzz l’Éclair en version cubique, ça vous dit ?

Il s’agit d’un contenu additionnel proposé sur le site du jeu. Il permettra aux joueurs de se rendre dans la chambre d’Andy, le supermarché ou la chambre de Sid avec les personnages de l’univers du film.

Toy Story dans Minecraft, en quoi ça consiste ?

Cette nouvelle map donne également accès à des épreuves de sauts et des énigmes à résoudre qui facile l’exploration de la carte avec du challenge.

Fan de Toy Story ? Découvrez le nouveau mash up à l’effigie du film d’animation qui contient de nombreux skins ainsi q… Pour plus d’infos ➡️ https://t.co/Ozm6zRMfih pic.twitter.com/sNdmogGQyF — Minecraft-France (@minecraft_fra) 25 juin 2019

Le «mash-up» est proposé pour environ 12 $ CA sur le Microsoft Store et sur le Marketplace Minecraft.

