Minecraft Earth : le jeu Minecraft en réalité augmentée est officiel

On l’annonçait en début de mois, c’est désormais officiel : pour les dix ans de Minecraft, Microsoft lance une version mobile en réalité augmentée du jeu, sous le nom de Minecraft Earth. Pokemon GO n’a qu’à bien se tenir.

Minecraft Earth : en quoi ça consiste ?

« Apporter la créativité de Minecraft dans le monde réel», peut-on lire sur le site officiel de Minecraft Earth. Tout un programme. Un programme qui repose entièrement sur la réalité augmentée et le système de tracking Azure Spatial Anchors et l’intégration du PlayFab, pour donner vie au jeu. Précisons que celui-ci sera entièrement free-to-play pour jouer dans la même cour que Pokemon GO.

