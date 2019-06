Harry Potter : Wizards Unite déjà très rentable, oui mais…

Nous l’avons annoncé il y a quelques jours : la sortie officielle de Harry Potter : Wizards Unite, le 21 juin. Un jeu inspiré du concept de Pokémon Go. Et comme son grand frère, il a fallu à peine, 24 heures pour que le succès soit au rendez-vous. Un succès qui a déjà rapporté gros à Niantic. Malheureusement, ce n’est pas encore assez pour égaler la performance de Pokémon Go.

Harry Potter : Wizards, digne successeur de Pokémon Go ?

Quelques heures après la sortie officielle, les joueurs ont déjà répondu présents. En effet, la forme d’analyse Sensor Tower indique que Harry Potter : Wizards Unite, a déjà rapportéhttps://nianticlabs.com/fr/ plus de 300 000 dollars à son fabricant, pour plus de 400 000 téléchargements. Il aura donc fallu 24 heures pour que tous les joueurs américains et français dépensent une somme importante dans ce jeu, par le biais des deux principaux magasins d’applications Play Store et Apple Store.

Sur cette période de 24 heures, il n’en a fallu que 15 à Harry Potter : Wizards Unite pour arriver à la place de numéro un parmi les autres applications gratuites les plus téléchargées sur l’App Store américaine. Le 25 juin dernier, soit donc quatre jours après son lancement officiel sur les magasins d’applications aux États-Unis, il a déjà réussi à se positionner à la 102e place des applications sur lesquelles les utilisateurs ont le plus dépensé de l’argent aux USA et 48e place chez les utilisateurs au Royaume-Uni.

Et si les chiffres sont déjà assez « surprenants », force est de constater que le successeur de Pokémon Go ne réussit pas encore à égaler la belle performance de ce dernier. Et pour cause, en 24 heures, Pokémon Go a déjà été téléchargé plus de 7,5 millions de fois aux États-Unis et avait réussi, dans cette période donnée, a généré quelque 2 millions de dollars de dépenses en 7 jours. En comparaison, les résultats de Harry Potter : Wizards Unite ne sont donc pas réellement conséquents et sont même assez loin de faire le poids.

