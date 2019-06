Le Harry Potter sauce Pokémon Go sortira le 21 juin sur mobile

Vous avez prévu quoi pour le 21 juin prochain ? Si certains fêtent la musique, d’autres pourront célébrer leur retour à Poudlard. Annoncé en novembre 2017, Harry Potter : Wizards Unite sera disponible sur tous les smartphones britanniques et américains à partir de ce vendredi 21 juin. Ce jeu totalement gratuit en réalité augmentée sera disponible sur iOS et Android.

Harry Potter : Wizards Unite, ou Poudlard version Pokémon Go

C’est un cauchemar ! Une grande calamité s’est abattue sur le monde des Moldus. Le Groupe d’intervention du Secret Magique est mandaté pour se débarrasser de monstres ayant envahi le monde. Vous êtes, dans le jeu, une jeune recrue qui vient à peine d’intégrer le groupe d’intervention et qui doit déjà porter une lourde responsabilité sur ses épaules. Votre objectif : enquêter et suivre de près les « Retrouvables », trouver les reliques, les animaux et récupérer les souvenirs magiques soudainement apparus dans le monde des humains.

Le nouveau trailer vient d’être publié, afin de nous donner une idée sur ce que Harry Potter : Wizards Unite a à offrir. Grâce à votre smartphone, vous pourrez vous balader à l’extérieur afin de trouver les fameux « Retrouvables » et les renvoyer d’où ils viennent. Le jeu reprend, en effet, les même principe que Pokémon Go mais cette fois-ci, dans une version plus « magique ». Vous ne serez pas seul dans votre progression, car les sortilèges et autres potions magiques vous seront d’une grande aide.

