Twitch lance des lives réservés aux abonnés : la communauté en colère

À l’instar de Youtube, Twitch se dote de plus en plus de fonctionnalités. Parmi elles, la possibilité de s’abonner à la chaîne d’un streamer. Le streamer peut ainsi se bâtir sa propre audience. Ainsi, toutes les personnes s’abonnant au streamer seront averties dès que celui-ci lance un nouveau stream. Ceci étant dit, les personnes qui ne sont pas abonnées à sa chaine peuvent également assister aux streams. Enfin, peut-être plus pour longtemps.

Les abonnés Twitch favorisés

Dans un poste officiel de la plateforme, Twitch annonce l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité que l’on reconnaitra sous le nom de Subscriber Streams. Comme vous l’aurez compris à son nom, il s’agit d’une fonctionnalité dont le principe est que les streams seront destinés uniquement aux personnes qui se sont abonnées à une chaîne.

Pour les adeptes de la plateforme, c’est une grande nouveauté qui en modifiera grandement l’usage. Et pour cause, pour ne plus rater aucun contenu, il faudra s’abonner à la chaîne. Dans le cas où vous ne l’êtes pas, vous n’aurez plus accès à tous les streams postés par ledit streamer.

Sécuriser l’utilisation

Voici les explications de la plateforme : « Si un spectateur s’abonne à une chaîne, quel que soit le niveau d’abonnement, y compris un abonnement Twitch Prime, il aura accès aux Sub scriber Streams du créateur. S’il n’est pas abonné et qu’il arrive sur une chaîne en plein Suscriber Stream, il verra un aperçu de ce qui se passe et, s’il est intéressé, il pourra regarder le stream en s’abonnant ».

Mais pourquoi l’ajout d’une telle fonctionnalité ? La plateforme cherche un moyen qui permettra de sécuriser davantage les streams. Pour le moment, la fonctionnalité est encore en mode « bêta ». De plus, les streamers doivent remplir quelques conditions avant de pouvoir participer à ce programme.

À voir.