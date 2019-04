Twitch Sings : du karaoké participatif pour le premier jeu de Twitch

Attention streamers, une toute nouvelle ère s’ouvre à vous!

Pour diffuser et/ou pour voir des vidéos en direct sur la Toile, les internautes ne jurent désormais que par une seule plateforme : Twitch. Et si les Twitch Talks gardent encore un excellent souvenir de la TwitchCon, qui a eu lieu du 13 au 14 avril 2019 dernier, Twitch propose déjà à ses adeptes de découvrir une grande nouveauté : Twitch Sings. Si le géant du streaming l’avait annoncé il y a quelques jours, aujourd’hui son coup d’envoi est certain. Mais à quoi la catégorie « Sings » correspond-elle ?

Un karaoké à domicile

Sings est désormais prêt à quitter la phase test pour voler de ses propres ailes. Intégré directement à la plateforme de vidéo streaming Twitch, Sings est une plateforme qui permettra de faire du karaoké en ligne. Annoncé lors de la TwitchCon Europe du week-end dernier, cette catégorie de service est une excellente opportunité pour diffuser du karaoké en direct sur Twitch ou de suivre les directs de vos streamers préférés. Intégrant déjà près de 2000 chansons (dont des artistes les plus célèbres comme Elton John, Sia, Bruno Mars, The Beatles, Etta James ou encore Ke$ha), de nouvelles chansons seront ajoutées régulièrement pour répondre aux besoins des chanteurs en herbe. En fonction de vos attentes, mais également de la chanson et de votre feeling du moment, vous pourriez chanter en duo ou en solo, et même à plusieurs. Pour que la communauté puisse interagir et échanger pleinement, des chansons seront suggérées à l’utilisateur et il pourra également lancer des défis aux autres streamers.

Twitch Sings pour plus de convivialité

À la différence de Tik Tok (une autre application qui rencontre un franc succès actuellement), Sings propose à ses utilisateurs des parties interactives. Qu’est-ce que cela signifie ? C’est simple : tout en chantant, la personne qui diffuse son karaoké en live peut également s’amuser avec son public. Pour que l’expérience de l’utilisateur soit aussi ludique que jamais, les personnes qui suivent la vidéo en direct peuvent, par exemple, applaudir pour activer les jeux de lumière, demander des chansons ou encore se lancer dans des défis rigolos. Ce ne sera donc pas seulement une plateforme pour le karaoké, mais une vraie plateforme où le divertissement est à l’honneur.

Une chose est sûre: beaucoup de plaisir est à prévoir avec la sortie de Twich Sings!