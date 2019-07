Applis de rencontre : 5 alternatives à Tinder

Trouver l’amour sur les sites de rencontre, c’est souvent comme jouer à la roulette au casino : il faut essayer si on veut gagner, mais on ne gagne pas à tous les coups.

Lancé en 2012, Tinder est devenu l’application préférée des utilisateurs qui souhaitent retrouver leur âme sœur en ligne. Son système assez particulier a même réussi à révolutionner la rencontre 2.0. Facile à utiliser et très pratique, sur bien de points, elle présente, tout de même, un grand inconvénient : à partir d’une vingtaine de profil, on fait rapidement le tour des prétendants et prétendantes. Entre les personnes qui ne pensent qu’à des coups d’un soir et d’autres qui n’ont pas encore réussi à totalement oublier leur ex, la liste n’est pas vraiment longue.

Bonne nouvelle : il existe plusieurs alternatives qui vous permettront de trouver l’amour, sans devoir passer par un algorithme.

Happn

Pour de nombreux célibataires, Happn est l’application numéro un lorsqu’on recherche une alternative intéressante et fiable à Tinder. Cette application se base sur la distance entre une personne et les autres célibataires inscrits sur l’application. Mais contrairement à Tinder, ce système est beaucoup plus fourni. Les profils qui apparaissent sur Happn sont, généralement, les profils, des personnes que vous avez croisées récemment dans la rue ou à un autre endroit.

Évidemment, il n’est pas nécessaire de sortir pour faire de rencontre. Il suffit de rester chez soi pour avoir un nouveau profil. Il suffit donc qu’une personne passe dans votre quartier pour apparaitre dans votre fil. Ainsi, pas besoin de faire des kilomètres pour rencontre votre éventuelle « âme sœur ». Happn est disponible sur iOS et Android et est utilisée par près de 50 millions d’utilisateurs.

Once

Lancée en 2015, cette application fonctionne en opposition à l’application Tinder. Mais elle s’adresse à la même tranche d’âge d’utilisateurs. Ainsi, contrairement à Tinder, l’utilisateur est basé sur le « slow dating ».

Dans la pratique, le but de ce système n’est pas de maximiser le nombre de profils possible, mais de privilégier la qualité à la quantité. Tous les jours, à midi, l’utilisateur aura le droit à un nouveau profil. L’application prend, par conséquent, plus de temps pour étudier les compatibilités d’une personne et une autre, sur la base de points communs.

Contrairement à Happn, il y a de plus grandes chances de rencontrer une personne qui veut réellement les mêmes choses que vous et qui est là pour les mêmes raisons : notamment pour une rencontre sérieuse.

OkCupid

Lorsqu’on parle d’application de rencontre, OkCupid ne fait pas souvent partie de la liste. Et pourtant, cette application est parmi les plus anciennes de toutes. Et il n’y a pas que cela : c’est également une application très agréable à utiliser et qui vous fera profiter de plusieurs grands avantages.

Cette application fait partie de celles qui augmentent vos chances de trouver le grand amour via internet. Son succès s’explique surtout par le fait qu’elle est 100 % inclusive. En effet, à l’inscription, l’utilisateur pourra choisir entre une liste complète de genres et d’orientations.

Meetic

Pour les célibataires français, Meetic reste une application de rencontre incontournable. Le fait qu’elle soit très médiatisée en est peut-être, aussi, pour une raison. Comme avec un grand nombre d’applications de rencontre, l’utilisateur pourra créer un profil et discuter, par le biais d’un chat privé, avec les personnes qu’il semble intéressantes.

Meetic est également un site de rencontre polyvalent, car il est disponible sur ordinateur, sur iOS et sur Android. Toutefois, il est important de préciser que les utilisateurs de ce site sont dans une tranche d’âge un peu plus âgée.

En moyenne, les célibataires qui s’y inscrivent ont entre 30 et 55 ans. Mais cela n’empêche pas les jeunes célibataires de trouver la personne idéale.

Tomorrow

Dans la même catégorie que Meetic, Tomorrow est un site de rencontre lancé par deux entrepreneurs français. Mais cette application est encore assez nouvelle, car son lancement date de janvier 2019. Cette appli de rencontre incite les utilisateurs à passer au-delà de l’écran et de se donner des rendez-vous IRL.

La plateforme est assez facile à utiliser. Il n’y a, en effet, rien de superflu. Une fois le profil créé, l’utilisateur devra créer des « rendez-vous » (une journée ou une soirée sur mesure, en fonction de vos attentes et vos besoins). La veille du jour J, l’application proposera une liste des profils disponibles à ce moment. Il ne vous reste alors qu’à trouver la personne idéale avec qui vous allez partager ce « date ».