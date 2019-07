Windows 10 accueille les notifications Android

Voilà plusieurs années qu’Apple propose un écosystème fluide entre ses divers appareils : il est possible de retrouver l’ensemble de ses données sur iPhone, iPad ou MacBook, quel que soit l’appareil sur lequel elles ont été enregistrées au préalable. Aujourd’hui, soucieux de rattraper son retard en synchronisation via «cloud», Microsoft vient d’annoncer que Windows 10 intégrerait les notifications Android.

En clair, via l’application «Votre téléphone», vous pourrez lire vos SMS, afficher les photos prises avec votre smartphone Android, ainsi que le reste des notifications. La nouvelle version de l’application est disponible à tous via le Play Store ou le Windows Store.

Notifications Android sur Windows : mieux vaut tard que jamais

Une fois l’application installée, à la fois sur le mobile et sur le PC, il faut associer les deux appareils via un compte Microsoft et, sur le mobile accorder des autorisations d’accès aux messages, aux photos. En clair, exactement comme l’iCloud d’Apple.

Il sera par ailleurs nécessaire de redémarrer le téléphone ou de le déconnecter pour que la synchronisation soit effective. L’ensemble des notifications s’affichera dans la zone de notifications de Windows 10. Un outil bien pratique qui permettra d’éviter de passer d’une plateforme à l’autre, ou d’un outil à l’autre, pour afficher, effacer ou interagir avec les notifications.

Mieux vaut tard que jamais.

