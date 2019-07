Google Lens : vous saurez maintenant quel artiste a créé telle ou telle œuvre

On connait tous le sentiment : on passe devant une oeuvre d’art ou un mural qu’on aime beaucoup, on le prend même en photo, mais impossible de savoir qui l’a créé. Une petite frustration du quotidien qui ne devrait bientôt plus arriver, grâce à Google Lens.

Le fruit d’une collaboration avec Wescover, un catalogue d’art virtuel rassemblant quelque 5000 labels et artistes.

Google Lens : comment fonctionne la nouvelle option ?

Pour le moment, la nouvelle option de Google Lens ne fonctionne que dans la ville de San Francisco, mais Wescover indique sur son site internet que d’autres villes sont prévues à l’avenir.

Pas besoin de télécharger de nouvelle appli. Pour utiliser la fonctionnalité, il suffit de lancer Google sur iOS et Android, et d’appuyer sur l’icône Lense. Pointez ensuite la caméra du smartphone en direction de l’œuvre d’art.

Si celle-ci se trouve dans la base de données de Wescover, vous verrez des informations sur l’artiste, son histoire et d’autres œuvres du même auteur. Vous pourrez aussi le contacter pour le soutenir, voire acheter une de ses créations.