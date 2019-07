Le Samsung Galaxy Note 10 se dévoile en vidéo

Ni tout à fait smartphone, ni tout à fait tablette, le Galaxy Note 10 entre dans la gamme hybride des phablettes. Le nouveau flagship de Samsung doit sortir le 7 août prochain, et entre révélations et petites fuites bien orchestrées, on en sait de plus en plus sur la bête.

Ce 8 juillet 2019, Samsung Indonésie a même publié sur son compte Twitter une courte vidéo listant les fonctionnalités du Galaxy Note 10.

« Dites adieu aux soucis et bonjour à la puissance », promet le tweet en introduction de la vidéo.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!

See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz

— Samsung Indonesia (@samsungID) July 8, 2019