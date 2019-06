La 5G à peine mise en place, Samsung travaille sur la 6G

La Corée du Sud a posé les premiers jalons de la connectivité 5G il y a à peine deux mois, avec les premiers réseaux mis en place par Samsung et l’opérateur SK Telecom. Si le pays du matin calme voit ses installations nouvelle génération s’étendre peu à peu sur l’ensemble du territoire, la 5G ne sera disponible sur la majorité de la planète qu’à l’horizon 2020. Pourtant, à l’instar de son confrère LG, Samsung a déjà mis ses équipes de recherche sur le développement de la 6G.

Comme l’indique le Korea Herald, il s’agirait en fait de remobiliser le centre de recherche avancée créé à l’origine pour la 5G. Samsung cherche ainsi à maintenir son monopole sur les réseaux mobiles à moyen et long terme, et continuer à fournir l’écrasante majorité de la planète.

Samsung lance la course à la 6G

«L’équipe travaillant actuellement sur les standards de technologie de télécommunication a été étendue pour mener la recherche sur les réseaux 6G », a indiqué un responsable de Samsung au Korea Herald. L’information est donc officielle.

Précisons que l’équipe de recherche avancée (Advanced Communications Research Center), basée à Séoul, travaille, en plus de la 6G, sur le développement de l’intelligence artificielle et la robotique. Samsung ne cache plus ses ambitions.

Dernière mise à jour le 2019-06-05 at 09:09 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires