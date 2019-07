Nintendo officialise la Switch Lite, moins chère et 100% portable

Mettant fin aux rumeurs qui courent depuis des mois, Nintendo officialise enfin la la Switch Lite, nouvelle venue dans la gamme Nintendo Switch. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version plus légère et sans manettes, présentée pour la première fois en vidéo.

Une légèreté qui ne concerne pas que le poids, puisque la console 100% portable sera aussi moins pesante pour le portefeuille.

Nintendo Switch Lite : prix, date de sortie, fiche technique

«Une console compacte et légère dédiée au jeu portable», annonce Nintendo dans sa vidéo de présentation. Et qui dit légèreté dit moins de bagage. Ainsi, la Switch Lite se débarrasse de quelques fonctionnalités embarquées sur sa grande soeur : exit donc les Joy-Con, le dock et le grand écran.

En revanche, elle disposera d’une autonomie allant jusqu’à six heures. Elle tiendra par exemple quatre heures pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, contre trois pour la Switch classique. Pour y voir plus clair sur les différences avec la Switch normale, Nintendo propose un tableau comparatif entre les deux consoles.

La Switch Lite sera compatible avec tous les jeux Switch jouables en portable et pourra se connecter à d’autres Switch ou Switch Lite. Pour des jeux comme super Mario Party, les Joy-Con supplémentaires seront impératifs.

Prévue pour le 20 septembre pour un prix de 200$ US, la Switch Lite existera en trois coloris inédits : jaune, gris et turquoise. Une édition spéciale (console seule) Zacian & Zamazenta, les Pokémon Légendaires de Pokémon Épée / Bouclier, sera aussi proposée le 8 novembre.

On attend maintenant l’annonce de la Nintendo Switch Pro, une version plus puissante de la console de base.