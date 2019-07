Après Google+, Google veut lancer un nouveau réseau social

En avril dernier, le réseau social Google+ est mort de sa belle mort, c’est-à-dire dans l’indifférence générale. Peu sont ceux qui ont utilisé, ou connaissent des gens qui ont utilisé, la plateforme de Google. Pourtant, malgré cet échec retentissant, le géant californien continue de vouloir marcher sur les traces de Facebook et Instagram.

Selon une information révélée par Android Police, Google et son incubateur Area 120 travailleraient actuellement sur un nouveau réseau. Nom de code : «Shoelace».

Un réseau social censé se démarquer de Google+

Le concept de Shoelace, qui a déjà son site internet et son appli, est cependant totalement différent de celui de Google+. Il s’agit en effet de trouver des activités et des personnes à proximité, une sorte de Meetup d’un nouveau genre.

« Shoelace est une application mobile qui aide les gens à se connecter par leurs intérêts communs, via un ensemble d’activités. Un outil génial pour les gens qui ont récemment déménagé ou qui cherchent à rencontrer d’autres personnes vivant à proximité », lit-on dans la FAQ.

Fonctionnant sur iOS et Android, l’appli Shoelace n’est encore accessible que sur invitation et uniquement à New York. Un projet embryonnaire qui pourrait très bien le rester, puisque Area 120 a pour rôle de tester de multiples projets, pour savoir lesquels pourraient potentiellement fonctionner. Parmi les dernières créations de l’incubateur, on retrouve par exemple une plateforme pour créer des jeux vidéo ou un IA faisant office de standardiste pour les PME.

Google a de la ressource.