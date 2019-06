Google met fin à la synchronisation des photos sur Google Drive

Google n’est pas seulement un moteur de recherche géant. Depuis plusieurs années, la firme de Mountain View met en place différentes passerelles entre toutes ses applications. Ainsi, ceux qui ont l’habitude d’utiliser Google Photos savent, par exemple, que le contenu média est synchronisé automatiquement dans Google Drive, et vice versa. Une fonctionnalité qui ne fait pas l’unanimité au sein des utilisateurs, c’est pourquoi la firme de Mountain View a décidé de mettre fin aux fonctionnalités de synchronisation.

Google Photos et Drive : un divorce de raison

Ainsi, le géant américain vient de faire son mea culpa au public via un billet de blog publié mercredi dernier. Voici ce que l’on peut lire dans la déclaration de Dan Schlosser et Jason Gupta, responsables produits de Google Drive et Google Photos : « Nous avons entendu dire que la connexion entre ces services était confuse. Nous allons donc apporter des modifications le mois prochain pour simplifier l’expérience entre les deux applications, Google Drive et Google Photos ».

L’on peut également y lire qu’à partir du 10 juillet prochain, Google Drive et Google Photos ne synchroniseraient plus automatiquement les contenus médias. Bien évidemment, vous pouvez toujours remédier à cette situation en passant par l’application Google Backup et Sync sur Windows et macOS. Il existe également un autre moyen, bien que les étapes qui mènent vers le résultat final soient un peu plus fastidieuses : transférer manuellement les fichiers entre les deux applications.

Il est à noter que les doublons entre les deux applications ne seront pas supprimés automatiquement. Et toutes les modifications attendues par Google ne concerneront pas les clichés ajoutés avant le 10 juillet 2019.

