Bug lors de Prime Day d’Amazon : du matériel photo coûtant 13 000$ vendu 94$

Vous avez fait fureur lors de Prime Day ? Avec votre nouveau casque antibruit et votre Switch à moins de 250 $, vous vous dites que personne, non personne, ne pourra vous surpasser ? Vous êtes le king, le seigneur des aubaines, régnant en maître incontesté sur un domaine jonché de prix cassés ? Désolé de vous décevoir, mais la compétition était perdue d’avance. Et tout ça à cause d’un bug.

En clair, des équipements photo d’une valeur inestimable (objectifs, accessoires caméra, lentilles, etc.) étaient vendus pour 94.48$ US sur Amazon. Un bug découvert par un membre du forum Slickdeals, qui s’est empressé d’en faire profiter ses compères : l’appareil photo Sony a6000 Mirrorless à 94.48$ US au lieu de 550. Un magnifique rabais de 75%, certes, mais vous avez lu le titre de cet article : ça ne s’arrête pas là.

Le bug le plus retentissant du Prime Day

Il n’est pas rare que ce genre de bon plan hallucinant soit en fait une escroquerie dirigée par un petit vendeur. Mais en l’occurence, point d’arnaque puisque l’article était vendu directement par Amazon.

Et rapidement, d’autres membres de la conversation sur Slickdeals ont trouvé d’autres deals. Tous pour le même prix, quelle que soit la valeur originale de l’article : 94.48$. C’est ainsi qu’un chanceux a acquis un télescope coûtant normalement 3000$ et un autre un objectif d’une valeur d’origine de 13 000$.

Dans pareille situation, il n’est pas rare que la firme annule purement et simplement la vente, ce qui a semble-t-il été le cas ici. Mais un des membres du forum affirme s’est vu confirmer la commande de cinq objectifs à 13 000$. «C’est l’équivalent de 65 000$ en objectifs ! J’arrive pas à croire qu’Amazon m’ait réellement livré!», s’exclame un certain SoccerMomDeals, demandant ensuite des conseils sur la meilleure manière de vendre les objectifs.

Clic clac, c’est dans la boîte !

