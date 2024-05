The Last of Us saison 2 se montre en plein tournage !

La série The Last of Us a marqué les esprits avec une saison 1 fidèle à l’œuvre originale de Naughty Dog, malgré quelques libertés prises. Pour sa saison 2, la série met les petits plats dans les grands pour nous en mettre plein la vue. Des images et vidéos du tournage nous confortent dans cette idée. Même si nos protagonistes principaux ne sont pas visibles, on peut apercevoir plusieurs véhicules et des membres du WLF (le Front de Libération de Washington), une faction centrale de The Last of Us saison 2, composée de survivants rebelles.

En plein tournage à Vancouver, on peut observer un convoi de véhicules blindés aux couleurs du WLF, ainsi que des soldats en nombre. Une partie des décors a également été dévoilée, montrant un réel sens du détail, rassurant ainsi les fans sur le respect de l’univers. La production semble mettre les moyens pour assurer un spectacle à la hauteur des attentes.

La saison 2 de The Last of Us devrait refaire parler d’elle prochainement, avec une sortie estimée pour l’année prochaine. Reste plus qu’à patienter pour découvrir cette nouvelle aventure !