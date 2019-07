Des Nintendo Switch offertes aux passagers d’un avion

Mercredi dernier, les passagers du vol de la compagnie Southwest Airlines, de Dallas à San Diego, ont reçu une surprise de taille : une Nintendo Switch flambant neuve a été offerte à chacun d’entre eux.

Les membres de l’équipage à bord de l’avion étaient en fait des représentants de Nintendo. Ces derniers ont proposé aux voyageurs d’essayer l e nouveau Super Mario Maker 2 avec un niveau spécialement conçu pour l’occasion : « Southwest Super Sky Challenge ».

La Nintendo Switch fait décoller sa promotion

Un moment de divertissement, certes, mais également un concours car le passager le plus fort pouvait avoir droit à une carte cadeau de 500 dollars. Après l’annonce du vainqueur, les autres passagers ont également eu droit à un autre cadeau de taille. Chacun d’entre eux a reçu une Nintendo Switch d’une valeur de 300 dollars.

Nicholas Friedman, community manager de l’entreprise de divertissement Funimation et passager du vol, raconte ce qu’il a vécu cette journée : « Quand ils ont annoncé le vainqueur, nous pensions que c’était fini. Mais le représentant de Nintendo a alors annoncé : vous avez tous une Switch ! Lorsque nous sommes descendus de l’avion, on nous a remis un sac rouge avec la console et un code pour le jeu Mario ».

Un vol pas choisi au hasard

La particularité de ce vol est que beaucoup de Youtubeurs état à bord. Et pour cause, c’est dans cette ville de Californie que se déroule le Comic-Con, un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’animation.

Bien évidemment, le modèle de console offert n’est pas la dernière version de la Nintendo Switch mais un modèle moins cher. Mais cela reste tout de même un excellent cadeau et une bonne surprise pour tous les passagers.

Vidéo récente - Actualités Facebook, WhatsApp et Instagram tournent le dos à Huawei

Dernière mise à jour le 2019-07-23 at 07:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires