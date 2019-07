Nouvelle Nintendo Switch : l’autonomie va quasiment doubler !

C’est la saison des annonces chez Nintendo. Après une rafale de jeux en prévision présentés en parallèle de l’E3, et surtout après la Switch Lite, voilà que la firme nippone vient d’officialiser une toute nouvelle version de la Switch classique. Contrairement à la Switch Light, le design ou les performances ne subiront aucun changement; c’est au niveau de l’autonomie que la nouvelle version se démarquera largement de sa grande soeur.

Affichée le nom HAC-001(-01) sur les versions américaine et japonaise du site de Nintendo, la nouvelle venue proposera en effet une autonomie de 4,5 à 9 heures, contre 2,5 à 6,5 heures auparavant.

Une autonomie meilleure que celle de la Switch Lite

Les performances de la nouvelle Switch éclipserait donc d’emblée, non seulement la console originale, mais aussi la version Lite. Cette dernière disposera en effet d’une autonomie allant jusqu’à «seulement» six heures. La première Switch permettait de jouer pendant 3 heures à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La nouvelle édition de la console offre quant à elle 5,5 heures de jeux sans interruption. La Lite, enfin, permettrait quatre heures d’aventures en compagnie de Link.

Ce nouveau modèle de Switch sera lancé au Japon le mois prochain. Les États-Unis et le Canada recevront quant à eux les premiers exemplaires à la mi-août. Le prix, lui, reste inchangé.

Vidéo récente - Actualités Quelles nouveautés attendre sur Twitter ?

Dernière mise à jour le 2019-07-17 at 21:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires