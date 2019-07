Tinder se passe de Google Play, comme Spotify et Netflix

Bientôt le divorce entre Tinder et Google ? L’application de rencontre vient d’apporter quelques modifications sur Android. Car tous les développeurs qui passent par les magasins d’applications d’Apple ou Google doivent consentir à céder 30 % de leurs revenus aux deux entreprises.

Une « taxe » grandement critiquée par les développeurs. Tinder a donc trouvé une solution pour le contourner.

Ça ne matche plus entre Google et Tinder

Les modifications sur Android profiteront certainement à Match Group (notamment propriétaire de Tinder). En effet, comme remarqué par Bloomberg, en passant par un achat au sein de l’application Android Tinder (lors de l’achat d’un abonnement Tinder Gold, par exemple) l’ancien pop-up du magasin d’application de Google n’apparaît plus. Ainsi, l’utilisateur n’est plus poussé à payer directement son abonnement par le biais de son compte Google.

Au lieu de cela, il sera redirigé vers une toute autre page où il devra seulement entrer son numéro de carte de crédit. Grâce à ce changement, Match Group récupère la totalité du montant payé par l’utilisateur. Google, quant à lui, ne pourra plus percevoir la taxe de 30 %, car l’achat ne se fait pas directement dans le magasin d’application.

Dès l’annonce de cette grande mise à jour, les actionnaires de l’entreprise ont fait grimper le titre à 7 %, et ce, en quelques jours seulement.

Plus de choix pour l’utilisateur

Match Group annonce que cette nouveauté a pour but d’offrir aux utilisateurs plus de choix lors des achats. En effet, ces derniers peuvent toujours revenir en arrière et payer dans le magasin d’application de Google. Si une deuxième option est proposée, la première n’a pas disparu. Si vous le voulez, vous pourriez donc continuer à « Acheter avec Google Play ».

Pour le moment, on sait que seuls les utilisateurs d’Android peuvent profiter de ce choix, car l’entreprise a refusé d’indiquer si la mise en place d’un tel système se fera aussi chez les utilisateurs d’iOS. Selon les analyses, cette décision fera rapidement un effet domino. Pour rappel, Netflix et Spotify sont les premiers à avoir adopté cette solution.