Cambridge Analytica : Facebook condamné à une amende record de 5 milliards $

À la mi-juillet, l’agence de régulation fédérale (FTC) américaine avait voté une amende record pour Facebook : 5 milliards de dollars US (6.5 milliards $ CA), en répercussion au scandale Cambridge Analytica, portant sur le partage d’identité d’utilisateurs. Aujourd’hui, la FTC annonce dans un communiqué que l’amende est confirmée, après un accord conclu avec la compagnie visant à arrêter le cours de l’enquête.

L’amende prévoit aussi une restructuration de la direction de Facebook.

C’est en mars 2018 qu’éclatait le scandale Cambridge Analytica, une firme d’analyse britannique avec laquelle Facebook aurait partagé les données de millions d’utilisateurs. Un scandale qui avait valu à Mark Zuckerberg et ses associés l’ouverture d’investigations de la part de la FTC.

Facebook assessed $5 billion penalty, subjected to sweeping new restrictions on user privacy decisions to settle FTC charges the company violated a 2012 FTC order by deceiving users about their ability to control privacy of their personal info. Read more: https://t.co/NYx2JnKmJV pic.twitter.com/7KVd3Vg02J

— FTC (@FTC) July 24, 2019