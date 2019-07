Un père retire son fils de l’école pour qu’il joue à Fortnite toute la journée

Jordan Herzog, 16 ans, est bon dans ce qu’il fait. Et ce qu’il fait, c’est jouer à Fortnite, le jeu en battle royale le plus populaire au monde. Jordan est tellement bon, d’ailleurs, que son père a décidé de le retirer de l’école pour lui permettre de se consacrer à sa passion 8 à 10 heures par jour, et percer dans le monde de l’e-sport.

Le Boston Globe s’est rendu chez ce jeune Canadien (connu en ligne sous le nom de Crimz) our comprendre la démarche de son père, lui-même grand passionné de jeux vidéo.

Fortnite, ou l’école de la vie

Voilà un an que Jordan consacre 8 à 10 heures par jour à Fortnite dans sa chambre. Il y prend tous ses repas, et suit quelques heures de cours à domi­cile.

Il faut dire que pour son père, Dave, le jeu vidéo est un choix de carrière pour son fils, qu’il a décidé de professionnaliser très tôt. Jordan joue de manière intensive depuis plus de dix ans. Mais c’est lorsque Jordan a remporté son premier tour­noi de Halo (grâce auquel il a remporté 2 000 dollars), que Dave a réalisé le talent de son fils.

Et le choix des Herzog semble porter ses fruits puisque Crimz est l’un des joueurs les plus titrés au monde sur Fortnite, jeu grâce auquel il a déjà remporté 60 000 $ US. Il est aujourd’hui qualifié pour le tournoi mondial, dont la cagnotte monte à 30 millions de dollars.

Celui-ci aura lieu les 27 et 28 juillet.

