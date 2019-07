Les nouveaux iPhone seront tous équipés 5G en 2020

Nous vous l’avions annoncé hier : Apple a déboursé un milliard de dollars pour racheter la division modem d’Intel, laissant présager de quelques changements de taille. Dimanche dernier, MacRumors a partagé un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, selon qui Apple a toutes les cartes en main pour proposer la 5G sur tous les iPhone qui seront présentés en septembre 2020.

Toutefois, l’analyste tient à préciser que les premiers iPhone compatibles seront encore équipés par un modem 5G fourni par Qualcomm. Le premier modem 5G « made in Apple » ne verrait pas le jour avant 2021.

L’iPhone a trouvé le point 5G

Apple a donc toutes les cartes en main pour accélérer le développement des premiers iPhone 5G afin de rattraper le retard. Pour rappel, sa concurrence Android a déjà quelques longueurs d’avance concernant le réseau 5G sur les smartphones. En effet, début d’année 2019, Samsung avait levé le voile sur un Galaxy S10 compatible 5G.

Et le géant coréen n’est pas seul en course. Xiaomi et Huawei ont également rejoint le mouvement. Autre nouvelle qui constitue une pression supplémentaire pour la marque à la pomme : les analystes affirment que les smartphones Android compatibles 5G ne seront plus seulement destinés aux utilisateurs haut-de-gamme d’ici 2020.

Par conséquent, Apple serait également contraint de proposer la 5G sur son smartphone le plus abordable, soit le XR 2020. D’après Ming-Chi Kuo, la 5G sera alors un critère d’achat majeur pour tous les consommateurs, et ce dès l’année prochaine.

