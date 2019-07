Vous pourrez contrôler le Pixel 4 de Google sans même le toucher

Censé être présenté à l’automne, le Pixel 4 de Google a fait l’objet de multiples fuites depuis le début de l’année. Et comme on s’en doutait depuis un moment, l’appareil embarquera un radar miniature issu du projet Soli, sur lequel l’équipe Advanced Technology and Projects (ATAP) de Google travaille depuis cinq ans. Celui-ci permet donc de reconnaître les objets s’approchant de l’appareil, ainsi que le moindre de leurs mouvements.

C’est par le biais d’une vidéo et d’un communiqué écrit par le chef de produit Brandon Barbello que Google a confirmé cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire. Celle-ci permettra de passer d’une page à l’autre ou de changer de chanson d’un revers de main, sans même toucher l’écran du Pixel 4. Outre la démonstration en vidéo, Brandon Barbello indique qu’il sera possible de couper à distance la sonnerie ou l’alarme du téléphone.

Google met le Pixel 4 sur le radar

Comme l’explique le communiqué, Soli fonctionne en fait comme un radar situé au sommet du Pixel 4. Celui-ci, à la manière des radars militaires, détecte le moindre mouvement aux alentours et le répercute à l’écran.

Autre nouveauté : le Pixel 4 sera équipé d’une technologie de reconnaissance faciale, qui permettra de déverrouiller le téléphone. Une fonctionnalité déjà présente sur les iPhone depuis deux ans, mais ici, grâce au radar, il ne sera pas nécessaire de stabiliser l’écran ou de poser. Soli détectera votre présence et vous proposera automatiquement de déverrouiller l’écran, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. «Même si le téléphone est à l’envers», déclare Brandon Barbello.

Google ne perd pas la face.