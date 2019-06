Le fuite de trop. Cette semaine, le serial leaker français OnLeaks avait dévoilé les premières images du prochain Google Pixel 4. Un leak fâcheux qui n’était que le dernier chapitre d’une longue histoire de fuites et re-fuites.

Et pour couper court à toute autre révélation, Google a décidé de pratiquer la politique de la terre brûlée, en révélant à son tour une image du Pixel 4, via son compte Twitter.

« Bon, puisqu’il semble y avoir de l’intérêt, le voici ! Attendez de voir ce qu’il peut faire », annonce le fameux tweet, agrémenté d’une photo encore assez peu révélatrice.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait ’til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

