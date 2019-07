Facebook l’admet : la Libra pourrait ne jamais voir le jour

L’annonce de l’arrivée de la cryptomonnaie de Facebook, Libra, n’a pas provoqué que des réactions positives. Loin de là. Depuis ses débuts, de très nombreux acteurs du monde bancaire et politique ont montré leur scepticisme et se sont même opposés à l’idée. Si Facebook a toujours voulu rallumer la flamme de l’espoir en rassurant les futurs utilisateurs, aujourd’hui c’est la firme elle-même qui avoue que la Libra pourrait « ne jamais voir le jour ».

« Il n’y a aucune garantie »

C’est par le biais de son compte-rendu d’activité trimestriel que l’entreprise elle-même a avoué qu’ « il n’y a aucune garantie que la Libra et nos produits et services qui y sont associés sortiront en temps et en heure, ou même du tout ». Voulant être totalement transparent envers les actionnaires et les futurs utilisateurs, Facebook ajoute que « la Libra est basée sur de toutes nouvelles technologies qui n’ont pas fait leurs épreuves et la régulation autour des cryptomonnaies est fluctuante et évolue encore. De plus, la réponse du marché à une telle monnaie est encore incertaine ».

Même si la cryptomonnaie de Facebook n’a pas encore officiellement vu le jour, le tableau est déjà assez sombre. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas encore le drapeau blanc que l’entreprise hisse. En effet, tous les problèmes potentiels listés dans le compte-rendu sont issus des « facteurs de risque » du rapport trimestriel. Et depuis 2015, toutes les entreprises cotées en bourse ont le devoir de détailler tous les dangers que peuvent rencontrer leur business. Ces détails doivent donc être pris avec des pincettes.

Facebook voit «des difficultés» pour la Libra

Mais en plus de ces éventuels dangers, Facebook pense également que la Libra pourrait rencontrer certaines difficultés si « les utilisateurs et utilisatrices passent sur des services concurrents ou si l’entreprise échoue à présenter de nouvelles fonctionnalités que sa base d’utilisateurs trouve intéressantes ». Contrairement à ce que l’on peut penser, il ne s’agit donc pas d’un aveu d’échec mais plutôt une analyse neutre et objective sur l’état du marché. L’évolution de la sortie de la Libra reste donc une affaire à suivre.