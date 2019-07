Libra : la cryptomonnaie de Facebook est-elle vraiment si sûre ?

Le lancement de la Libra n’est prévu qu’au premier trimestre 2020. Mais la future cryptomonnaie de Facebook fait déjà couler beaucoup d’encre. Dernière actualité en date : les différentes arnaques qui tournent déjà autour de cette monnaie virtuelle. Selon les analystes, une épée de Damoclès plane sur la tête du géant américain Facebook. La question se pose alors : la monnaie est vraiment sûre ? Face aux accusations, Mark Zuckerberg a réagi cette semaine.

Alors que la Libra n’est pas encore sur le marché, les arnaques pullulent sur le web

Si elle n’a pas encore été lancée, la Libra attire déjà toutes les convoitises. La toile regorge déjà de plusieurs pages, groupes et faux comptes dont l’objectif est de faire les préventes « fictives » de cette future monnaie virtuelle. Certains sites internet donnent même aux internautes l’illusion de naviguer sur la plateforme officielle. Ainsi, les utilisateurs ont l’impression d’acheter ou de vendre de la Libra grâce à leur carte bancaire.

De nombreuses incertitudes provenant des autorités planent également sur la cryptomonnaie. Des régulateurs des quatre coins de la planète qualifient la Libra de menace potentielle sur le système monétaire et financier mondial. Et selon les spécialistes, Facebook n’est pas encore en mesure d’identifier de manière autonome les arnaques liées à sa future cryptomonnaie. « La Libra ne fonctionnera correctement comme moyen d’échange que si tout le monde peut lui faire confiance. Et c’est là, la grande question : la confiance accordée à Facebook sera-t-elle assez grande ? » se questionne Eswar Prasad, professeur d’économie.

Mark Zuckerberg défend la cryptomonnaie

Face à toutes ces critiques, le grand patron de Facebook tient à rassurer. Selon lui, « La Libra serait sûre, stable et bien régulée».

Il a également souligné que Facebook s’est entouré d’experts et autres partenaires du monde de la technologie, de la télécommunication et du paiement pour le bon lancement du produit.