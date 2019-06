Libra : la cryptomonnaie de Facebook aurait «50% de chances de ne pas survivre»

La cryptomonnaie de Facebook, Libra, a été annoncée officiellement ! Et quelques heures à peine après l’annonce de sa mise officielle en circulation, une foule de réactions ont été publiées sur les réseaux sociaux. Des commentaires qui ne proviennent pas seulement des « éventuels » utilisateurs, mais également de plusieurs officiels dans les quatre coins du monde : ministres des Finances, banques centrales, etc. Malheureusement, nombreux sont ceux qui n’ont pas foi en l’aboutissement de ce projet. Parmi eux, le géant d’actifs Ari Paul qui pense que Libra n’a que 50 % de chances de survie.

Définitivement, l’investisseur américain n’a pas la langue dans sa poche. En plus de donner son pourcentage estimatif sur Libra, il affirme également que cette devise est similaire à toutes les autres. En effet, contrairement au fameux Bitcoin, la Libra est une cryptomonnaie décentralisée. Ce qui signifie qu’elle peut être contrôlée par des États et même interdite, si besoin. Toujours selon les estimations d’Ari Paul, Libra ne devrait pas faire de l’ombre au Bitcoin.

I have no special insights, but my best guess is that Libra is 50/50 to ever launch. There’s dozens of different legislative and regulatory authorities that will explore blocking it. Bitcoin and other permissionless cryptocurrencies win to it launching.

— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) 19 juin 2019