iOS : 6 graves failles de sécurité détectées, mettez votre iPhone à jour

D’aussi loin qu’on se souvienne, Apple et Google se sont toujours affrontés. Notamment dans le monde du smartphone. Et si la marque à la pomme se dit particulièrement fière de la sécurité de ses systèmes d’exploitation, Google vient de mettre le doigt sur des failles majeures sur iOS. Grâce au projet Google Project Zero, le géant américain a pu révéler six failles de sécurité importantes.

Importante, il convient de le dire, car ces dernières permettent aux pirates de s’introduire dans l’iPhone de leur victime pour y voler des données sensibles. Heureusement, la situation a très vite été réglée, car la mise à jour de la semaine dernière a permis de corriger cinq d’entre elles.

iOS : des failles importantes sur iMessage

Ainsi, CVE-2019-8624, CVE-2019-8646, CVE-2019-8647, CVE-2019-8660, CVE-2019-8662 et CVE-2019-8641 ont été rendues publiques il y a quelques jours. Tout de suite, Apple a tenu à les corriger dans la mise à jour récente. À l’exception de la dernière qui n’a toujours pas été résolue. Il s’agit de failles majeures qui auraient permis de faire beaucoup de dégâts. Notamment, le contrôle de l’appareil par un tiers, mais également le vol de plusieurs données sensibles de l’utilisateur. Ce dernier ne se douterait de quoi que ce soit étant donné qu’il n’a même pas besoin d’ouvrir un lien pour que le pirate puisse s’introduire dans son smartphone.

Selon les recherches effectuées par Google, la plupart de ces failles concernent l’application de messagerie d’Apple, iMessage. Il suffit donc d’un simple message avec le code malveillant pour que l’expéditeur puisse prendre le total contrôle de l’appareil de son destinataire. Une autre vulnérabilité concerne la mémoire de l’appareil. Celle-ci n’a pas encore été corrigée, mais Apple connait son existence.

Pour éviter de se faire pirater, il est donc vivement conseillé de mettre à jour votre iPhone dans les plus brefs délais. Pour ce faire, allez dans Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle.

Pour plus d’informations, n’oubliez pas de suivre de près le Black Hat, qui se déroulera à Las Vegas dans quelques jours.

