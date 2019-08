Diablo est jouable sur navigateur : voici comment

Cette semaine, les fans du célèbre action-RPG Diablo seront heureux de savoir que le jeu vidéo des années 90 est jouable gratuitement sur navigateur. Vous êtes impatient d’y jouer ? Voici tout le processus à suivre pour pouvoir en profiter.

Diablo sur navigateur, ça donne quoi ?

Diablo donnera certainement de la nostalgie à la génération 90. Sorti en 1997, Diablo aura été l’un des premiers grands succès du studio Blizzard. En 2018, sous l’initiative d’un internaute connu sous le pseudonyme de GalaXyHaXz, une petite équipe nommée Devilution s’est formée. Leur objectif : reconstruire complètement le code source du tout premier Diablo. Et l’équipe a très rapidement montré de quoi elle était capable.

Aucune détérioration de la version originale n’a été notée. D’ailleurs, l’équipe a affirmé que : « Afin de garantir que tout est préservé, nous avons conservé tout ce qu’il a été conçu à l’origine. Cela va aussi loin que des bugs et le code mal écrit du jeu original ». C’est donc un Diablo orignal mais…en mieux. D’ailleurs, si certains développeurs remarquent encore quelques améliorations, le code est ouvert et permet donc d’être mis à jour, corrigé et porté sur d’autres supports. C’est d’ailleurs grâce à cela que Rivsoft a pu le porter sur navigateur.

Comment profiter du jeu ?

Attention tout de même, comme il ne s’agit pas d’un jeu libre de droits, il faudra avoir le jeu original afin de pouvoir y jouer en totalité en ligne. Mais la version shareware elle, est gratuite. Elle permettra, entre autres, de parcourir les deux premiers niveaux du jeu.

La méthode donnée pour jouer à ce jeu sur navigateur est la suivante :

Télécharger la version Shareware du jeu à cette adresse Installer le Shareware Chercher le fichier spawn.mpq dans le dossier d’installation Aller sur https://diablo.rivsoft.net/ Glisser le fichier sur la page Passer des centaines d’heures sur le jeu et perdre toute vie sociale

À vous d’affronter vos démons.

