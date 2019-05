Sony et Microsoft s’allient pour le cloud gaming

Qu’on se le dise, le jeu vidéo est en train de connaître un tournant majeur. Un tournant où le cloud gaming et les plateformes en lignes prennent le pas sur les consoles. Sentant le vent tourner, Sony et Microsoft, les deux plus gros adversaires du monde de la console (avec, respectivement, la PlayStation et la XBox) viennent de signer un partenariat pour développer ensemble un service de cloud gaming et d’intelligence artificielle.

L’annonce a été publiée ce matin sur le le site officiel de Microsoft. Le mariage Sony-Microsoft donnerait naissance à une plateforme qui ne serait pas uniquement destinée au joueur, mais consisterait en une énorme amélioration de Microsoft Azure, le service de Cloud de Microsoft créé à l’époque où Bill Gates était encore à la tête de la compagnie.

Si une telle alliance entre les deux géants du jeu vidéo (qui s’apprêtent à sortir chacun une console nouvelle génération l’année prochaine) a de quoi surprendre de premier abord, elle s’inscrit dans une logique d’urgence. Cette année, Amazon, Apple et Google ont tous annoncé l’arrivée prochaine de leurs plateformes de jeux en ligne. Ajoutez à cela Steam et Epic Game Store, et l’on comprendra facilement pourquoi l’heure de la réconciliation a sonné aussi vite.

Sony, Microsoft : quand les grands esprits se rencontrent

Un échange de bons procédés puisque Microsoft Azure s’étendrait au cloud gaming, et dans le même temps Sony profiterait de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Extrait du communiqué :

« Sony a toujours été un leader du divertissement et de la technologie, et la collaboration que nous avons annoncée aujourd’hui repose sur cette tradition d’innovation. Notre partenariat apporte la puissance d’Azure et d’Azure AI à Sony, afin offrir aux clients de nouvelles expériences de jeu et de divertissement. »

Une chose est sûre : Sony et Microsoft seront attendus au tournant lors de l’E3, qui se tiendra le mois prochain. Rappelons que Google Stadia a été annoncé comme étant plus puissant que les prochaines consoles. Un défi de taille pour les mastodontes du divertissement.

