La batterie de la Nintendo Switch Lite sera plus petite et plus performante

Le mois dernier, Nintendo annonçait la sortie de la Switch Lite, une version encore plus portable de sa console déjà portable. Au-delà d’un design revisité et plus enfantin, le fabricant nippon annonçait aussi une plus grande autonomie de la batterie, permettant par exemple de jouer à Zelda pendant six heures sans recharger.

Mais l’on craignait que l’amélioration d’autonomie implique aussi une batterie plus grosse. Et en fait ce n’est pas vraiment le cas, puisque les dernières photos dévoilées par la FCC (Commission fédérale des communications américaine) montre au contraire une batterie plus petite, mais un processeur différent.

La Switch Lite joue de la batterie

La Switch Lite a été présentée de pair avec la version améliorée de la Switch classique. À en croire les photos ainsi que les document de présentation publiés par la FCC, la Switch Lite utiliserait une batterie de 13,6 Wh, c’est-à-dire 16% plus petite que la batterie de 16 Wh de la Switch de base. La Switch prochaine génération garde elle une batterie de même taille. Car tout se joue au niveau du processeur.

On voit ici la batterie (module noir à droite) de la Switch Lite :

Comme le souligne The Verge, la Switch Lite peut profiter d’une plus grande autonomie pour deux raisons évidentes : son écran est plus petit et la console, qui se joue sans manette, n’a pas à recharger les Joy-Con.

Mais dans le même temps, la raison principale pour cette autonomie améliorée sans augmenter le poids de la batterie (tant au niveau de la Switch Lite que de la Switch améliorée) serait le le processeur Tegra X1 nouvelle version, gravé en 14 nm (contre 20 nm pour l’original).

Pour le reste des informations, nous avions consacré un article à la Sitch Lite au moment de son annonce. C’est par ici !

