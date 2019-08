Galaxy Note 10 et 10+ : Samsung présente ses smartphones géants

Ce mercredi 7 août, à New York, Samsung a présenté le dernier modèle de sa gamme de smartphones haut-de-gamme Galaxy, décliné en deux versions : les Galaxy Note 10 et 10+. Comme leurs prédecesseurs, les derniers-nés de la gamme se démarqueront surtout par la qualité et la taille de leur écran bord à bord.

Les Note 10 et 10+ seront commercialisés à partir du 23 août, aux prix, respectivement de 949$ US et 1099 $ US.

Galaxy Note 10 et 10 : pas de révolution, mais du mieux partout

Plus compact et plus fin que ses prédécesseurs (de 6.4 à 6.3 pouces), le Galaxy Note impressionne néanmoins avec son écran AMOLED et son capteur photo frontal. Le Note 10+ poursuit en revanche la course vers le gigantisme avec un écran de 6,8 pouces (17,2 cm). On est quasiment au stade tablette.

L’AMOLED offre un contraste et une luminosité encore inégalés. Le tout avec 40% de lumière bleue en moins, pour éviter la fatigue oculaire et d’éventuels maux de tête.

Les deux modèles pourront profiter de processeurs de 8 ou 12 Go de mémoire vive, et 256 ou 512 Go de stockage. Question photo, Samsung se rapproche des standards les plus élevés, avec un triple module caméra, un capteur photo principal à ouverture variable, un module ultra grand angle et un capteur avec objectif à focale resserrée, pour les photos de portrait.

« Le Galaxy Note 10 est un produit polyvalent, puissant et naturellement connecté », a déclaré Drew Blackard, chef de la gestion des produits Samsung aux Etats-Unis. Ne dérogeant pas aux règles de la famille, les Galaxy Note 10 et 10+ s’accompagnent d’un stylet S Pen. Celui-ci gagne en puissance puisqu’il permettra de prendre une photo à distance ou lire des vidéos.

Selon Samsung, 30 minutes de charge permettront aux smartphones de fonctionner pendant toute une journée.

