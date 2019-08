Trump accuse Google de vouloir lui faire perdre les élections

Donald Trump et Twitter, une grande histoire d’amour. Le président des Etats-Unis a fait de la plateforme un de ses moyens de communication préférés. Plusieurs de ses tweets ont déjà fait le « buzz » sur internet, et sa série du 6 août 2019 en fera clairement partie. Il y accuse ouvertement Google d’avoir sapé sa campagne en 2016.

Il est également persuadé que Google fera la même chose à l’occasion des présidentielles de l’année prochaine.

« Sundair Pichai de chez Google était dans le bureau ovale à m’expliquer qu’il m’appréciait, que mon administration fait un excellent travail, que Google ne collabore pas avec l’armée chinoise et qu’il n’ont pas voulu aider Crooked Hilary ». Ce sont les premières phrases partagées par Trump sur son thread. Mais il ajoute par la suite qu’il ne croit pas un seul mot des déclaration du directeur général de Google. Il continue, ensuite, à faire une liste de toutes les accusations qu’il a à l’encontre du géant américain.

.@sundarpichai of Google was in the Oval Office working very hard to explain how much he liked me, what a great job the Administration is doing, that Google was not involved with China’s military, that they didn’t help Crooked Hillary over me in the 2016 Election, & that they…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2019