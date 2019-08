iPhone : Apple changerait les noms de sa prochaine gamme

Et si Apple revoyait complètement le nom de sa prochaine gamme d’iPhone ? C’est en tout cas l’hypothèse du site français iPhoneSoft, qui cite un document du fabricant d’étuis ESR, l’un des fabricants de coques d’iPhone les plus actifs sur Amazon.

Selon le document en question, le successeur de l’iPhone XR s’appellerait tout simplement iPhone 11, celui de l’iPhone XS serait l’iPhone 11 Pro (on en avait d’ailleurs déjà parlé), tandis que celui du XS Max s’appellerait iPhone 11 Pro Max.

Les iPhone se refont des noms

Des nouveaux noms qui semblent beaucoup plus logiques et faciles à suivre pour les utilisateurs, à l’instar de Samsung et Huawei. L’utilisation du terme «Pro», par exemple, annonce tout de suite la couleur, et permet d’inscrire l’iPhone dans la lignée des Macbook et autres iPAd.

Par ailleurs, comme le souligne Mashable, en devenant tout simplement l’iPhone 11, la lignée XR deviendrait le standard de base, tandis que les autres prendraient le statut de version allégée ou améliorée.

Vidéo récente - Actualités Quelle offre de streaming musical est faite pour vous ?

Dernière mise à jour le 2019-08-14 at 06:39 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires