Aujourd’hui plus que jamais, le mode sombre est au cœur de la nouvelle tendance. Toutes les applications semblent s’être donné le ton pour adopter le « dark mode ». Si Messenger fait partie des premières applications à s’y être mise, Facebook reste encore un peu à la traîne.

Mais le réseau social a l’intention de rattraper son retard, notamment sur Android.

Le mode sombre, plus qu’une simple tendance pour Facebook

Déjà visible chez Android et bientôt disponible chez iOS, le mode sombre réussit vraiment à séduire. Et contrairement à ce que l’on peut penser, il ne s’agit pas seulement d’une tendance à suivre de près. Et pour cause, le dark mode cache de réels avantages pour l’utilisateur. Non seulement il permet de reposer les yeux, mais est également un atout indispensable pour économiser de la batterie sur les smartphones.

Si ce mode est déjà visible sur l’application Messenger, l’application mère, Facebook n’y a pas encore droit. Bonne nouvelle : la firme est en train de travailler sur un dark mode. Et c’est, une fois de plus, la chercheuse en sécurité Jane Manchun Wong qui a mis le doigt sur cette nouveauté. Cette dernière a, en effet, partagé une capture d’écran du futur mode sombre sur l’application Android de Facebook sur son compte Twitter.

Facebook is working on Dark Mode for mobile I wrote a blog about this: https://t.co/X5tAZuIlPz Tip @Techmeme pic.twitter.com/w3vYpRgxUY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 12, 2019

Un mode qui n’en est qu’à ses débuts

Comme vous le remarquerez certainement sur le tweet de la chercheuse en sécurité, le mode sombre n’est pas encore totalement abouti. Pour le moment, il semble n’être présent sur quelques parties de l’application. Certains textes en noir sont, par exemple, encore présents sur un fond noir, ce qui les rend illisibles.

Il faudra donc attendre encore un peu (certainement quelques mois) pour pouvoir profiter entièrement de ce mode sombre sur l’application. Dans son tweet, Wong précise aussi que ce mode ne sera encore disponible, lors de sa sortie, que pour les utilisateurs d’Android. Un temps d’attente supplémentaire pour les smartphones de la marque à la pomme.