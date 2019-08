La mission ExoMars 2020 reportée à cause d’un problème technique

2020 est une année qui nous promet des surprises. Parmi elles, la mission ExoMars. Avant l’arrivée potentielle sur la planète Mars, l’ESA et l’agence spatiale russe Roscomos prévoient d’envoyer un robot mobile pour forer le sol martien et ainsi repérer des signes de vie passée sur la planète rouge. Malheureusement, si l’Europe et la Russie travaillent d’arrache-pied pour l’aboutissement de cette mission, un problème technique pourrait la faire échouer.

Une série d’échecs au rendez-vous pour ExoMars 2020

Selon le planning mis au point par les deux suprématies, le module de descente devrait entrer dans l’atmosphère de la planète rouge à une vitesse de 20 000 km/h. Après cela, deux grands parachutes seront déployer. Début août, un essai a été réalisé sur le plus grand des quatre parachutes, ce qui a conduit à un échec.

Si l’équipe a réussi haut la main les premières étapes du déploiement, la voile a subi des dégâts important avant l’ouverture du parachute. Ce qui n’est pas la première car en main dernier, un essai sur l’ensemble des quatre parachutes avait également échoué.

Une véritable course contre la montre

Et pourtant, les responsables de ce programme font de leur mieux pour aboutir à des résultats probants. Comme l’a mentionné le chef de la mission ExoMars, François Spoto : « Toute l’équipe est mobilisée pour gagner la course contre la montre ». Actuellement, les ingénieurs sont en train de chercher les causes de cette « anomalie persistante », causant une série d’échecs lors des essais. Et l’équipe est déjà sur quelques pistes.

La première solution sera à tester lors du prochain essai prévu en novembre ou décembre prochain. Mais la pression est grande car si cet essai n’aboutit pas, l’équipe n’aura plus le temps de se rattraper. Ainsi, elle ne sera peut être pas prête pour l’importante revue d’avril 2020. Dans le cas où les choses se déroulent comme prévu, un second essai sera prévu pour février. Dans tous les cas, il faudra donc tout donner pour « réussir les deux [essais] ».