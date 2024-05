Remedy annule Codename Kestrel

Remedy Entertainment, le studio de développement derrière Alan Wake, Max Payne, et Control, a pris une décision surprenante. Après avoir annoncé le reboot de leur projet en cours, Codename Kestrel, pour en faire un jeu en tant que service (GAAS) coopératif avec Tencent, Remedy a maintenant décidé d’annuler complètement cette collaboration.

La nouvelle a été confirmée aujourd’hui par Remedy, qui a expliqué que malgré leurs efforts pour redéfinir le projet et le repenser en tant que jeu premium plutôt que free-to-play, ils n’ont pas réussi à trouver une vision convaincante pour Codename Kestrel. En conséquence, le studio a décidé de rediriger ses ressources vers d’autres projets jugés plus importants pour leur avenir et plus attrayants pour leurs fans.

Parmi ces projets figurent les DLC tant attendus pour Alan Wake 2, qui sont toujours en développement. Le spin-off coopératif de Control est également passé en production à plein régime, offrant aux fans de la série une nouvelle façon de plonger dans l’univers captivant du jeu. De plus, les remakes des deux premiers volets de Max Payne entreront en production complète cet été, offrant aux joueurs la possibilité de revivre les débuts de cette série emblématique avec des graphismes et une jouabilité modernisés.

Enfin, Control 2 est également en bonne voie, avec le projet qui approche rapidement de la fin de la phase de validation du concept. Les fans peuvent donc s’attendre à retrouver bientôt l’univers mystérieux et captivant de Control dans une toute nouvelle aventure.

Avec cette décision, Remedy Entertainment montre clairement sa volonté de se concentrer sur ses franchises établies et de continuer à offrir des expériences de jeu de haute qualité à ses fans, tout en laissant de côté les projets qui ne répondent pas à leurs normes élevées de qualité et de vision créative.