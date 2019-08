Lexend, la nouvelle police de Google pour améliorer la lisibilité

Une nouvelle qui semble banale, mais qui fera bien des heureux!

Connaissez-vous la suite de Google, incluant Docs, Sheets et Slides ? Pour toujours répondre aux attentes et aux besoins des millions d’utilisateurs, Google ne cesse d’y apporter des modifications. La dernière en date : la police Lexend. Cette dernière a pour but d’améliorer la vitesse de lecture.

Place à Lexend

L’objectif des équipes de Google est clair : donner un coup de pouce à la lisibilité dans la suite Docs, Sheets et Slides. De quelle manière ? Grâce à la création d’une nouvelle police, en collaboration avec Thomas Jockin. Avec cette police, nommée Lexend, les utilisateurs pourront donc avoir une meilleure vitesse de lecture. Ainsi, au rendez-vous, pas moins de huit nouvelles polices Lexend seront disponibles sur la plateforme.

Les utilisateurs auront donc la possibilité de trouver le style qui leur convient le plus. Comme vous vous en doutez, cette police n’a donc pas été insérée par hasard sur cette plateforme. Le géant du Web a pris en compte plusieurs règles. Google explique : « Ces polices tiennent compte de facteurs typographiques, tels que la taille et l’espacement, ce qui doit permettre d’améliorer la vitesse de lecture d’après les développeurs ».

Une police, pour qui ?

Cette police n’a donc pas été créée uniquement « pour faire joli ». Google la conseille à tous les utilisateurs qui souhaitent éviter l’encombrement visuel lors de leur utilisation de Google Sheets, Docs ou Slides. Et ce n’est pas tout: les éducateurs pourront également profiter des avantages de cette nouvelle police. En effet, en l’utilisant pour les différents supports destinés aux élèves, ces derniers auront la possibilité de profiter d’un meilleur agrément de lecture, ce qui n’est pas toujours le cas avec la police Times New Roman.

Disponible pour tous

Vous souhaitez profiter de cette police ou en faire seulement un premier essai ? Vous pouvez l’utiliser dès maintenant en vous rendant dans la case « Police » d’un document Google, en entrant dans « Autres Polices » et en tapant « Lexend » pour l’activer dans tous les documents que vous voulez éditer.

Il s’agit là d’une petite révolution pour votre lecture et vos yeux de la part de Google. On les remercie!