Android 10 : toutes les nouveautés de la nouvelle version

Après plusieurs mois d’attente, Android 10, la nouvelle version de l’OS de Google, est enfin disponible. Et si, pour le moment, elle n’est accessible en téléchargement que pour les appareils Pixel, cette sortie nous permet déjà d’avoir un bel aperçu sur les différentes nouveautés. La surprise est déjà présente rien qu’en entendant le nom. Google vient de briser la routine, datant déjà de 10 ans, et n’a pas appelé cette nouvelle version par un nom de gourmandise. En attendant de réellement profiter de la mise à jour sur votre smartphone, voici les changements majeurs.

La navigation gestuelle sur Android 10

Nous n’allons pas vous mentir : les changements ne sont pas réellement « grandioses ». Et pour cause, nombreux sont les testeurs qui n’ont pas réellement remarqué de grandes différences entre l’Android 9 Pie et l’Android 10. D’ailleurs, au premier démarrage, il est presque impossible de voir les réels changements appliqués. Les nouvelles fonctions se cachent principalement dans les options, le plus important : la navigation historique à trois boutons. Inspirés de la navigation par gestes proposée par Apple, nombreux sont les utilisateurs qui seront totalement séduits. Les principaux gestes :

Glisser du bas vers le haut pour fermer une application

Glisser de gauche à droite pour passer d’une application à une autre, glisser depuis le bord gauche de l’écran pour retourner vers le menu principal. Cela sent le déjà vu, mais force est de constater que leur présence rend l’utilisation plus pratique.

Ce changement annonce aussi le clap de fin pour le bouton retour.

Le thème « dark »

Le «dark mode» est présent sur la plupart des applications. Comme les rumeurs le suggéraient, il sera donc bel et bien présent sur la version 10 d’Android. Pour l’activer, il vous faudra aller dans le centre de notifications. Une fois activé, le thème dark permet d’adopter un arrière-plan noir dans tout le système ainsi que toutes les applications compatibles. Plus qu’une simple tendance, le thème sombre permet d’améliorer l’usage du smartphone la nuit et offre également aux utilisateurs un moyen d’économiser de l’énergie. Si vous voulez gagner une petite heure d’autonomie, n’hésitez pas. Pour le moment, toutes les applications natives ne sont pas encore totalement compatibles. Mais il faut espérer que cela ne soit plus qu’une simple question de temps.

Le partage de Wi-Fi via le QR Code

Google mise sur la praticité avec ces nouveautés. Pour ceux qui veulent partager leur connexion internet, vous trouverez dans les réglages Wi-Fi un système qui permet de générer un QR code pour que cela se fasse plus simplement. Il suffit de le scanner pour joindre, automatiquement, le réseau. Il n’est plus nécessaire d’insérer le mot de passe. Et les utilisateurs ne sont pas obligés d’utiliser le nouvel OS car le partage par QR Code fonctionne aussi sous iOS.

Le contrôle de la vie privée

À cause des récents évènements, les utilisateurs de Google ont de plus en plus de mal à croire à un vrai respect de la vie privée. Pour offrir un meilleur contrôle de la confidentialité, Google a décidé de changer les choses avec Android 10. Ainsi, avec cette nouvelle mise à jour, l’utilisateur aura besoin de donner une autorisation spécifique pour chaque élément du système qu’il souhaite utiliser. Vous devez donner votre feu vert avant de pouvoir utiliser : la caméra, le micro, la localisation, etc. Cela vous permet, par conséquent, de mieux gérer les applications que vous utilisez et éviter les applications mal intentionnées. Et comme chez Apple, l’utilisateur aura le droit de donner à l’application la possibilité d’utiliser la localisation « une seule fois seulement ».

Le partage rapide

Sans toucher au cœur même du fonctionnement, Google vient d’ajouter une ligne pour le partage d’Android. Vous verrez donc, en haut, une ligne de prévisualisation qui vous permet de voir ce que la personne à qui vous allez envoyer quelque chose verra. Le bouton « copier » permettra, quant à lui, de récupérer plus rapidement et plus facilement un lien.

