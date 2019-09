Google Pixel 4 : la vidéo officielle fuite

Les smartphones estampillés Google n’ont pas fini d’occuper le devant des projecteurs. Souvenez-vous, l’année dernière, le Pixel 3 était en vente sur le marché noir alors que sa sortie officielle était prévue plusieurs mois plus tard. Avec la sortie imminente du Pixel 4, une question se pose : est-ce qu’une fuite aussi importante est à prévoir ? Si on a vu, il y a quelques jours, des images et des affiches sur ce nouveau venu de Google, aujourd’hui, c’est la vidéo promotionnelle qui est lâchée sur la toile.

La vidéo promotionnelle officielle du Pixel 4 en fuite

C’est sur le site Pro Android que l’on découvre de nouvelles informations sur le Pixel 4. Le média espagnol a, en effet, mis en ligne ce qui ressemble trait pour trait à la vidéo promotionnelle officielle du Pixel 4 (et donc du Pixel 4XL, par extension). Et ce que l’on peut voir sur cette vidéo montre clairement les fonctionnalités futures de ce prochain flagship. Au rendez-vous : la confirmation de plusieurs rumeurs.

Notamment au sujet de la navigation gestuelle sans les mains, qui est le fruit de l’arrivée des capteurs frontaux situés à l’avant du smartphone. Vous pouvez, également, vous attendre à un plusieurs grands changements au niveau de l’assistant Google. Si l’on se base sur les informations données dans cette vidéo, plusieurs nouvelles interactions verront le jour. Ces dernièress ont pour but d’améliorer l’expérience d’utilisation et faciliter la prise en charge du smartphone.

Des nouveautés au niveau des capteurs

Une autre confirmation que tous les utilisateurs attendaient avec impatience : le bloc photo carré. Ce dernier comprendra plusieurs capteurs également. Le mode nuit sera également meilleur. Ce qui offrira la possibilité de faire des clichés de qualité même si les conditions de luminosité ne sont pas parfaites. En fonction de la marque, il serait même possible de faire des photos de ciel étoilé sans faire de flop. Malheureusement, la vidéo ne met pas en avant des détails plus « précis ».

Quoi qu’il en soit, les adeptes de photos peuvent s’attendre à un modèle haut de gamme qui sera, comme vous le remarquerez dans la vidéo « plus qu’un smartphone ».

Dernière mise à jour le 2019-09-10 at 20:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires